В Евросоюзе заявили о кризисе цен и поставок в энергетике, пишет Euractiv Еврокомиссар призвал страны ЕС сократить энергопотребление перед зимой

Москва26 сен Вести.Странам Евросоюза рекомендовали сократить потребление газа и электроэнергии на фоне кризиса в энергетике. Об этом еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен написал в письме министрам энергетики стран ЕС. Выдержки приводят Euractiv и Reuters.

По данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит Reuters, европейские газовые хранилища сейчас заполнены примерно на 70%. Это на 12 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

Мы столкнулись с ценовым кризисом, связанным с кризисом поставок заявил в письме Йоргенсен

Он связал сложившуюся ситуацию с напряженностью на мировом рынке СПГ и фактической блокадой Ормузского пролива на фоне конфликта Ирана и США. Кроме того, дополнительную нагрузку на энергосистемы ряда стран Европы создали жаркое и засушливое лето, добавил Йоргенсен.

Среди возможных мер еврокомиссар назвал ограничение температуры в общественных зданиях, отказ от уличного отопления и отключение ненужного наружного освещения в ночное время. Домохозяйства также предлагается стимулировать к снижению потребления электричества в часы пик.

Министры энергетики стран ЕС обсудят эти предложения на неформальной встрече в Ирландии 29 сентября.

Ранее Йоргенсен предупредил, что Европе может угрожать самая суровая зима с 2022 года. Он указал, что цены на топливо за последнее время резко выросли на 40%.