Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Европа не может подкрепить делом угрозы в адрес РФ

Аналитик Джонсон сравнил Европу со старым псом без зубов Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Европа не может подкрепить делом угрозы в адрес РФ

Москва22 сен Вести.Евросоюз сыплет угрозами в адрес России, но не может подкрепить их делом. Об этом заявил политический аналитик, бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

В беседе с ТАСС он отметил, что Европа похожа на маленькую собаку без зубов.

Знаете, если прогуляться по московским паркам, можно увидеть людей, выгуливающих собак - таких крошечных, старых, у которых почти не осталось зубов. Вот это и есть Европа сказал Джонсон

Он добавил, что экономика и культура Европы разрушены, а национальная идентичность утрачена.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не угрожает ни одному из государств Европы и не имеет с ними каких-либо споров, которые могли бы привести к серьезным разногласиям.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что у РФ нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы.