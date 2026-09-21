Москва21 сенВести.Россия не угрожает ни одному из государств Европы и не имеет с ними каких-либо споров, которые могли бы привести к серьезным разногласиям, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский лидер Владимир Путин, напомнил представитель Кремля, неоднократно говорил о том, что РФ не угрожает ни одной стране в Европе.
Мы не имеем никаких споров ни с кем из европейских государств, которые могли бы быть причиной каких-либо серьезных разногласий.сказал пресс-секретарь президента РФ
Россия не представляет ни для кого угрозы и никого не шантажирует, подчеркнул Песков.