Песков: РФ не угрожает европейским странам и не имеет споров с кем-либо из них

Россия не угрожает ни одному европейскому государству, подчеркнул Песков Песков: РФ не угрожает европейским странам и не имеет споров с кем-либо из них

Москва21 сен Вести.Россия не угрожает ни одному из государств Европы и не имеет с ними каких-либо споров, которые могли бы привести к серьезным разногласиям, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин, напомнил представитель Кремля, неоднократно говорил о том, что РФ не угрожает ни одной стране в Европе.

Мы не имеем никаких споров ни с кем из европейских государств, которые могли бы быть причиной каких-либо серьезных разногласий. сказал пресс-секретарь президента РФ

Россия не представляет ни для кого угрозы и никого не шантажирует, подчеркнул Песков.