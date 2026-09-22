Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что у РФ нет надежды на диалог с Киевом

Аналитик Джонсон рассказал о перспективах диалога России и Украины Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что у РФ нет надежды на диалог с Киевом

Москва22 сен Вести.России необходимо добиваться целей специальной военной операции (СВО) оружием, потому что особых надежд на диалог с киевским режимом нет. Таким мнением поделился политический аналитик, бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

В беседе с ТАСС он также отметил, что у США есть глубоко укоренившийся план по уничтожению России.

Я не вижу особых надежд на переговоры [возможности нового раунда между Россией, США и Украиной]… Украина не желает принимать условия России, а президент России Владимир Путин совершенно четко обозначил, в чем они заключаются сказал Джонсон

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров с участием РФ, США и Украины по вопросу урегулирования украинского конфликта на данный момент нет. Он добавил, что российская сторона надеется на возобновление переговоров в таком формате.