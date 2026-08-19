Аналитик Джонсон: Москва наращивает экономическое и военное давление на Киев Аналитик Джонсон: Россия усилила экономическое и военное давление на Украину

Москва19 авг Вести.Москва существенно усилила экономическое и военное давление на Киев, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что Россия усилила блокаду Одессы и Николаева — двух критически важных портов на Черном море.

По сути, она (РФ - прим. ред.) отрезала Украине доступ к Черному морю и к зарубежному импорту вооружений, а также другим важнейшим товарам для ее промышленности… Так что Россия не просто усилила экономическое давление на Украину. По степени интенсивности это уже не небольшой пожар, а ядерный взрыв. Именно такого масштаба давление она сейчас оказывает на Украину сказал Джонсон

Аналитик подчеркнул, что Россия способна и дальше усиливать атаки как на линии соприкосновения, так и в тыловых районах Украины.

Русские способны мобилизовать и развернуть больше ресурсов… Так что Зеленский может быть вынужден … покинуть Киев и перенести столицу во Львов заключил аналитик

Ранее экс-директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что киевским властям и их западным союзникам необходимо начать переговоры с Москвой об архитектуре безопасности Европы. Он отметил, что российская армия значительно усилила свою стратегическую воздушную кампанию против Киева, и это разрушительно для Украины, поэтому ей стоит сесть за стол переговоров.