Песков: подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров по Украине пока нет

Песков: подвижек в переговорах по Украине пока нет Песков: подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров по Украине пока нет

Москва21 сен Вести.Подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров с участием РФ, США и Украины по вопросу урегулирования украинского конфликта на данный момент нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нет, никаких подвижек нет ответил он на соответствующий вопрос

По словам представителя Кремля, Москва надеется на возобновление переговоров в таком формате.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что верхушка киевского режима на словах предлагает переговоры и заявляет о мире, но на деле делает все, чтобы этого не случилось.