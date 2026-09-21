Москва21 сенВести.Подвижек в возобновлении трехсторонних переговоров с участием РФ, США и Украины по вопросу урегулирования украинского конфликта на данный момент нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Нет, никаких подвижек нетответил он на соответствующий вопрос
По словам представителя Кремля, Москва надеется на возобновление переговоров в таком формате.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что верхушка киевского режима на словах предлагает переговоры и заявляет о мире, но на деле делает все, чтобы этого не случилось.