Журналистку, начавшую расследование о Брижит Макрон, похоронили во Франции Во Франции похоронили журналистку, начавшую расследование о Брижит Макрон

Москва18 сен Вести.Во французской коммуне Сент прошло прощание с журналисткой Наташей Рей, судившейся с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Об этом пишет интернет-портал zoesagan.com, который был связан с журналисткой.

Похороны состоялись в 16:00 по местному времени (17:00 мск) на кладбище Сен-Палле.

По информации портала, журналистка давно страдала от онкологического заболевания, которое было в терминальной стадии уже весной 2026 года.

Ранее журналист Ксавье Пуссар заявил о смерти Рей. По его словам, французский президент и его супруга подвергали ее преследованиям, пытаясь давить на нее с помощью судебной системы.