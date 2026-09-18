Москва18 сен Вести.Умерла журналистка Наташа Рей, которая расследовала половую принадлежность жены президента Франции Брижит Макрон. Об этом сообщил ее коллега Ксавье Пуссар.

По словам журналиста, французский президент и его супруга подвергали ее преследованиям, пытаясь давить на нее с помощью судебной системы.

Ее ранняя работа имела мировое значение. Прошу всех помолиться за Наташу Рей, которая проиграла борьбу с раком написал он в соцсети X

Ранее журналистка выиграла судебное разбирательство по делу о клевете против Брижит Макрон. Конфликт между Рей и Макрон начался после того, как журналистка в декабре 2021 года заявила о расследовании в отношении первой леди Франции. Рей утверждала, что Брижит на самом деле родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.