Москва18 сенВести.Умерла журналистка Наташа Рей, которая расследовала половую принадлежность жены президента Франции Брижит Макрон. Об этом сообщил ее коллега Ксавье Пуссар.
По словам журналиста, французский президент и его супруга подвергали ее преследованиям, пытаясь давить на нее с помощью судебной системы.
Ее ранняя работа имела мировое значение. Прошу всех помолиться за Наташу Рей, которая проиграла борьбу с ракомнаписал он в соцсети X
Ранее журналистка выиграла судебное разбирательство по делу о клевете против Брижит Макрон. Конфликт между Рей и Макрон начался после того, как журналистка в декабре 2021 года заявила о расследовании в отношении первой леди Франции. Рей утверждала, что Брижит на самом деле родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.