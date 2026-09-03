В США в возрасте 92 лет скончалась активистка Глория Стайнем

Умерла икона феминистского движения и журналистка Глория Стайнем В США в возрасте 92 лет скончалась активистка Глория Стайнем

Москва3 сен Вести.В США на 93-м году жизни скончалась американская журналистка, правозащитница и одна из ключевых фигур феминистского движения конца 1960-х и начала 1970-х годов Глория Стайнем. Об этом сообщили представители ее фонда Gloria's Foundation.

Стайнем умерла 2 сентября в своем доме в Нью-Йорке в окружении близких. Всемирную известность ей принесло расследование 1963 года о тяжелых условиях труда в клубах Playboy, а также основание в 1971 году прогрессивного журнала Ms., поднимавшего темы домашнего насилия, абортов и равной оплаты труда.

До самых последних дней активистка продолжала писать статьи и бороться за равноправие полов.