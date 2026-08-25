Москва25 авг Вести.Знаменитая американская кантри-певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет. Об этом пишет Variety.

Уточняется, что Партон не стало 25 августа. О смерти певицы также сообщили ее родственники в соцсетях.

Осенью 2025 года сообщалось о проблемах со здоровьем артистки. Партон пришлось отменить шесть концертов в Лас-Вегасе, которые были заявлены как долгожданное возвращение певицы на сцену.

В США Партон – одна из самых успешных певиц в жанре кантри. В 2023 году она заняла 27-е место в списке 200 величайших певиц всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Кроме того, в 2024 году она стала первой в списке 100 величайших кантри-исполнителей всех времен по версии Billboard.