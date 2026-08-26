Москва26 авгВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил приспустить флаги в стране в память об умершей американской певице Долли Партон. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.
Смерть исполнительницы он назвал величайшей утратой для миллионов людей.
В ее честь я приказываю приспустить все американские флаги в США на неделю начиная с сегодняшнего вечеранаписал Трамп
Знаменитая американская певица Долли Партон ушла из жизни в возрасте 80 лет. В США она считается одной из самых успешных артисток в жанре кантри. Партон заняла первое место в списке 100 величайших кантри-исполнителей всех времен по версии Billboard в 2024 году.
Ранее барабанщик американской блюз-рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд умер в возрасте 77 лет.