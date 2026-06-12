Москва12 июнВести.Американская певица Ариана Гранде потребовала от администрации президента США Дональд Трамп прекратить использовать ее музыку в материалах, связанных с антимиграционной политикой. Об этом сообщает Reuters.
Поводом стало опубликованное Белым домом видео в TikTok, посвященное иммиграционной политике США. В ролике сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США проводят задержания нарушителей миграционного законодательства. В качестве музыкального сопровождения использовалась песня Гранде "Bye", выпущенная в 2024 году.
Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской, бесчеловечной, гнусной чушьюнаписала певица в комментарии под видео
Как сообщает Reuters, 10 июня президент США Трамп подписал законопроект на сумму 70 миллиардов долларов для финансирования Иммиграционной и таможенной службы и Пограничного патруля. Финансирование было приостановлено после того, как на фоне скандалов вокруг жестких действий агентов миграционной и пограничной служб конгрессмены не смогли согласовать бюджет на их деятельность. Фактически обе службы с середины февраля не имели бюджета.