Ариана Гранде потребовала от Белого дома не использовать ее песни

Ариана Гранде раскритиковала Белый дом за использование ее песен Ариана Гранде потребовала от Белого дома не использовать ее песни

Москва12 июн Вести.Американская певица Ариана Гранде потребовала от администрации президента США Дональд Трамп прекратить использовать ее музыку в материалах, связанных с антимиграционной политикой. Об этом сообщает Reuters.

Поводом стало опубликованное Белым домом видео в TikTok, посвященное иммиграционной политике США. В ролике сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США проводят задержания нарушителей миграционного законодательства. В качестве музыкального сопровождения использовалась песня Гранде "Bye", выпущенная в 2024 году.

Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской, бесчеловечной, гнусной чушью написала певица в комментарии под видео

Как сообщает Reuters, 10 июня президент США Трамп подписал законопроект на сумму 70 миллиардов долларов для финансирования Иммиграционной и таможенной службы и Пограничного патруля. Финансирование было приостановлено после того, как на фоне скандалов вокруг жестких действий агентов миграционной и пограничной служб конгрессмены не смогли согласовать бюджет на их деятельность. Фактически обе службы с середины февраля не имели бюджета.