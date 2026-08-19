Барабанщик группы ZZ Top Фрэнк Бирд умер на 78-м году жизни Ушел из жизни барабанщик ZZ Top Фрэнк Бирд

Москва19 авг Вести.Барабанщик американской блюз-рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд в возрасте 77 лет ушел из жизни.

Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Точная причина смерти пока не сообщается. При этом издание отмечает, что музыкант на протяжении многих лет сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем.

Бирд умер в хосписе в окружении семьи на своем ранчо в Ричмонде, штат Техас говорится в материале

Группа после смерти барабанщика отменила предстоящие концерты в Солт-Лейк-Сити и Колорадо-Спрингс.

ZZ Top — знаменитая американская рок-группа из Хьюстона, которую основали в 1969 году. Коллектив прославился во всем мире благодаря ярким образам и фирменному звучанию: сочетанию блюз-рока, хард-рока и буги.

Ранее на 96-м году жизни скончался легендарный исполнитель русского шансона Михаил Гулько.