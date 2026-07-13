Участники группы The Pond Band погибли при крушении самолета на Багамах

Музыканты группы The Pond Band погибли при крушении самолета Участники группы The Pond Band погибли при крушении самолета на Багамах

Москва13 июл Вести.Участники группы The Pond Band погибли в результате крушения самолета авиакомпании Flamingo Air на одном из Багамских островов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на профсоюз местных исполнителей.

Авиакатастрофа, как отмечается, вынудила правительство Багамских Островов временно приостановить полеты авиакомпании Flamingo Air.

Среди дорогих нам умерших — талантливые и активные члены нашего творческого сообщества, в том числе участники The Pond Band и диджей цитирует агентство заявление профсоюза

11 июля стало известно, что легкий пассажирский самолет Cessna 402 потерпел крушение по пути в аэропорт Сан-Андрос из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга. Все 10 находившихся на борту человек погибли.

Ранее певец Оливер Три стал одной из жертв крушения двух вертолетов в Бразилии.