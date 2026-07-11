Москва11 июлВести.Легкий пассажирский самолет Cessna 402 авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение на Багамских островах, все 10 находившихся на борту человек погибли, сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Филипа Дэвиса.
Уточняется, что авиакатастрофа произошла в день 53-й годовщины независимости Багам. Самолет рухнул по пути в аэропорт Сан-Андрос из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга. На борту в момент крушения находились девять пассажиров и пилот.
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После инцидента власти решили приостановить все рейсы авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности на время расследования причины трагедии, отмечает агентство со ссылкой на министерство авиации страны.
Ранее произошел инцидент с самолетом рейса Салоники – Мюнхен - у него разбилось окно, и мужчину почти засосало в разбитый иллюминатор.