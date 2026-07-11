На Багамах при крушении самолета Cessna 402 погибли 10 человек

Пассажирский самолет Cessna 402 разбился на Багамах, погибли 10 человек На Багамах при крушении самолета Cessna 402 погибли 10 человек

Москва11 июл Вести.Легкий пассажирский самолет Cessna 402 авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение на Багамских островах, все 10 находившихся на борту человек погибли, сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Филипа Дэвиса.

Уточняется, что авиакатастрофа произошла в день 53-й годовщины независимости Багам. Самолет рухнул по пути в аэропорт Сан-Андрос из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга. На борту в момент крушения находились девять пассажиров и пилот.

Сегодня день празднования, но он превратился в день траура заявил багамский премьер на пресс-конференции

После инцидента власти решили приостановить все рейсы авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности на время расследования причины трагедии, отмечает агентство со ссылкой на министерство авиации страны.

Ранее произошел инцидент с самолетом рейса Салоники – Мюнхен - у него разбилось окно, и мужчину почти засосало в разбитый иллюминатор.