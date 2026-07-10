Мужчину почти засосало в разбитое окно самолета Салоники – Мюнхен Пассажира почти засосало в разбитый иллюминатор самолета Салоники – Мюнхен

Москва10 июл Вести.Тело пассажира рейса Салоники – Мюнхен почти засосало в окно, которое разбилось после попадания в него оторвавшегося фрагмента двигателя, рассказала пассажирка этого рейса Христина в эфире радио "Тессалоники".

Накануне газета "Катимерини" сообщала, что самолет авиакомпании Ryanair экстренно вернулся в греческие Салоники после того, как оторвавшийся фрагмент двигателя разбил иллюминатор​​​. В результате случившегося один человек был госпитализирован.

Несколько девушек, которые сидели рядом с сербским пассажиром, схватили его. Видимо, он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину почти по плечи вытащило в окно. Продолжались крики, дети плакали рассказала она

По ее словам, после разгерметизации воздушное судно начало снижаться. При этом пассажирам никто не объяснял, что происходит.

Стюардессы были в шоке, они не могли ничего сказать ни по-английски, ни по-гречески… Бортпроводники совсем растерялись, не понимали, что происходит. Конечно, пилот, вероятно, ... с кем-то связывался, ... но мы не получили вообще никакой информации поделилась очевидица

По словам Христины, в самолете летели несколько врачей, которые смогли оказать пострадавшему первую помощь.

Ранее стало известно, что в Кировской области 37-летняя женщина родила девочку прямо на борту вертолета санавиации.