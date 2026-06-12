Москва12 июн Вести.Аэропорт Гамбурга был эвакуирован в пятницу, 12 июня, из-за пассажира, проникшего в зону контроля безопасности, пишет Bild.

Человек в терминале 2 нажал кнопку экстренного вызова на двери, получив несанкционированный доступ в зону контроля безопасности. Вылеты были отменены говорится в статье

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что это был мужчина. По данным издания, он собирался вылететь в Стамбул. Полиция доставила его обратно в зону общего пользования. Однако, согласно правилам, правоохранительные органы в таких случаях должны предпринять меры предосторожности и полностью эвакуировать пассажирский терминал.

В операции помимо полиции приняли участие таможенники. Следователи обыскали зал ожидания.

После полудня полеты возобновились, но в течение дня наблюдались задержки.

Ранее во французском городе Канны гостей эвакуировали с вечеринки журнала Variety на крыше отеля JW Marriott из-за "частичного обрушения" пола.