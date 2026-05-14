Москва14 маяВести.Во французском городе Канны гостей эвакуировали с вечеринки журнала Variety на крыше отеля класса люкс JW Marriott. Такую информацию распространило издание Daily Mail.
По данным газеты, зал был переполнен - на вечеринке находились примерно 250 человек, - и произошло "частичное обрушение" пола. По словам очевидца, пол представлял собой временную деревянную конструкцию. В материале сказано, что в ресторане La Terrasse by Albane, расположенном на крыше отеля, раздался "громкий хлопок".
Было ощущение, будто пол задрожал и задвигался, и здание тоже. Это было ужасно. Некоторые люди закричалирассказал один из гостей
Утверждается, что на мероприятии присутствовали, в частности, актрисы Дайан Крюгер, Джордана Брюстер, режиссер фильма "Крепкий орешек - 2" Ренни Харлин, руководители Sony Pictures Classics Майкл Баркер и Том Бернард, а также президент премии "Оскар" Линетт Хауэлл Тейлор.
При этом после перемещения гостей на другую террасу вечеринка продолжилась.