"Это было ужасно, люди кричали": гостей эвакуировали с вечеринки в Каннах Гостей эвакуировали с вечеринки Variety в Каннах из-за обрушения пола

Москва14 мая Вести.Во французском городе Канны гостей эвакуировали с вечеринки журнала Variety на крыше отеля класса люкс JW Marriott. Такую информацию распространило издание Daily Mail.

По данным газеты, зал был переполнен - на вечеринке находились примерно 250 человек, - и произошло "частичное обрушение" пола. По словам очевидца, пол представлял собой временную деревянную конструкцию. В материале сказано, что в ресторане La Terrasse by Albane, расположенном на крыше отеля, раздался "громкий хлопок".

Было ощущение, будто пол задрожал и задвигался, и здание тоже. Это было ужасно. Некоторые люди закричали рассказал один из гостей

Утверждается, что на мероприятии присутствовали, в частности, актрисы Дайан Крюгер, Джордана Брюстер, режиссер фильма "Крепкий орешек - 2" Ренни Харлин, руководители Sony Pictures Classics Майкл Баркер и Том Бернард, а также президент премии "Оскар" Линетт Хауэлл Тейлор.

При этом после перемещения гостей на другую террасу вечеринка продолжилась.