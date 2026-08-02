Bild: в немецком аэропорту 11 пассажиров сняли с рейса за драку на регистрации

В Германии 11 пассажиров сняли с рейса за драку Bild: в немецком аэропорту 11 пассажиров сняли с рейса за драку на регистрации

Москва2 авг Вести.В аэропорту Нюрнберга 11 человек сняли с рейса из-за драки, произошедшей у стоек регистрации. Об этом пишет газета Bild.

Инцидент произошел в пятницу, 31 августа. Конфликт возник у двух групп людей, всего в нем приняли участие около 20 человек.

По данным издания, после словесной перепалки 29-летний гражданин Турции ударил кулаком в лицо 43-летнего соотечественника. После этого завязалась массовая драка.

На место прибыли сотрудники полиции. Также была вызвана машина скорой помощи.

Участников потасовки не допустили к посадке на рейс.