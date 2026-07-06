В Анкаре аэропорт временно закроют для рейсов из-за саммита НАТО РИА Новости: саммит НАТО остановит работу аэропорта Анкары на восемь часов

Москва6 июл Вести.Международный аэропорт "Эсенбога" в Анкаре 7 июля временно приостановит прием и отправку гражданских рейсов из-за проведения саммита НАТО.

По данным аэропорта, все рейсы, запланированные на прилет и вылет с 10.00 до 18.00 по местному времени, которое совпадает с московским, будут отменены. В этот период гражданские самолеты принимать и отправлять не будут. Похожие ограничения ожидаются и 8 июля - с 14.00 до 21.00. В аэропорту не смогли уточнить, сколько именно рейсов попадет под отмену.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности и организации воздушного движения во время прибытия и отъезда делегаций, участвующих в саммите НАТО.

Саммит альянса пройдет в Анкаре 7-8 июля. В столицу Турции прибудут лидеры стран - членов НАТО, а также представители государств-партнеров. В рамках подготовки к мероприятию власти усилили меры безопасности, ограничили движение транспорта и временно изменили режим работы аэропорта "Эсенбога", чтобы обеспечить прием официальных делегаций.