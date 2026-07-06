МО: Киев перед саммитом НАТО хотел показать Западу свою готовность бить по РФ Минобороны: киевский режим хотел показать НАТО свою готовность бить по России

Москва6 июл Вести.Киевский режим в ночь на 6 июля произвел массированную атаку беспилотниками по регионам России с целью показать Западу накануне саммита НАТО свою способность наносить удары вглубь территории РФ, заявили в Минобороны.

Согласно данным ведомства, российские войска сбили в ночь на 6 июля 613 украинских беспилотников.

Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации. отмечается в сообщении

Согласно заявлению Минобороны, российским военным удалось сорвать планы Киева.

Профессиональными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации, массированная атака, спланированная Зеленским под саммит НАТО, была сорвана, а подавляющее количество украинских беспилотников сбиты или подавлены. Вместе с тем, получившие повреждения в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены говорится в релизе

Саммит НАТО в столице Турции пройдет 6-7 июля.