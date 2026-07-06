Москва6 июлВести.Дежурные средства ПВО России сбили минувшей ночью 613 из 625 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Как отмечает военное ведомство, целью атаки было стремление главы киевского режима Владимира Зеленского продемонстрировать перед саммитом НАТО в Анкаре своим спонсорам из стран Европы, в том числе Великобритании, готовность за их деньги поражать гражданские объекты РФ с территории Украины.
Киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целейотмечается в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что ВСУ сосредоточили основные усилия в ходе удара на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в регионах России, включая Ленинградскую, Брянскую, Белгородскую, Ярославскую, Калужскую, Курскую области и Крым.
Ранее сообщалось, что украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной выпущенной российскими войсками баллистической ракеты в ходе массированного удара в ночь на 6 июля.