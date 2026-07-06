Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 613 из 625 дронов ВСУ над регионами

МО РФ: 613 дронов ВСУ из 625 были сбиты в ночь на 6 июля над регионами России Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 613 из 625 дронов ВСУ над регионами

Москва6 июл Вести.Дежурные средства ПВО России сбили минувшей ночью 613 из 625 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Как отмечает военное ведомство, целью атаки было стремление главы киевского режима Владимира Зеленского продемонстрировать перед саммитом НАТО в Анкаре своим спонсорам из стран Европы, в том числе Великобритании, готовность за их деньги поражать гражданские объекты РФ с территории Украины.

Киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ сосредоточили основные усилия в ходе удара на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в регионах России, включая Ленинградскую, Брянскую, Белгородскую, Ярославскую, Калужскую, Курскую области и Крым.

Ранее сообщалось, что украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной выпущенной российскими войсками баллистической ракеты в ходе массированного удара в ночь на 6 июля.