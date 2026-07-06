Захарова: посла Швеции в Москве в понедельник вызовут в МИД РФ Захарова: шведского посла в понедельник вызовут в российский МИД

Москва6 июл Вести.Посла Швеции в России Кристину Юханнессон вызовут в понедельник в российский МИД, чтобы напомнить об обязательствах по Венской конвенции, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несколько дней назад МИД пояснял, что шведского посла вызовут в ведомство в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме с использованием дронов.

Будет сегодня вызвана посол Швеции в МИД сказала Захарова

Она отметила, что послу напомнят об обязательствах Швеции по Венской конвенции.

Атака с применением двух БПЛА на посольство РФ в Швеции была совершена в ночь на 2 июля. К одному из беспилотников был прикреплен муляж самодельного устройства, а ко второму - емкость с красной краской. Дрон с имитацией СВУ, как сообщили в дипмиссии РФ, упал близ здания посольства. Россия в связи с инцидентом направила ноту в МИД Швеции.