Москва6 июл Вести.Завербованный украинскими спецслужбами 23-летний россиянин пытался разослать военнослужащим и сотрудникам органов власти РФ взрывные устройства под видом парфюмерных наборов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В марте 2025 года в городе Первоуральске Свердловской области задержан завербованный украинскими спецслужбами гражданин России 2003 года рождения, который изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил их "Почтой России" военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области сказано в сообщении

Уточняется, что сотрудники ФСБ России изъяли и обезвредили почтовые отправления.

Следственный отдел УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств, покушении на террористический акт, а также государственной измене.

Ранее ФСБ задержала украинского агента, планировавшего теракт в Сочи.