Москва19 июл Вести.Вокалистка и басистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла в возрасте 59 лет. Об этом коллектив сообщил в социальной сети Instagram (запрещена в РФ).

Ранее у Финч диагностировали агрессивную форму рака головного мозга.

С тяжелым сердцем сообщаем, что... Дженнифер Финч скончалась... Она долго боролась с раком говорится в заявлении группы

L7 - американская женская рок-группа, играющая в стиле гранж, панк и альтернативный рок.

Дженнифер Финч родилась 5 августа 1966 года в Лос-Анджелесе. Музыкальную карьеру она начала в середине 1980-х, а к L7 присоединилась в 1986 году. В 1996 году она покинула коллектив, который впоследствии распался. После воссоединения группы в 2014 году Финч вернулась в ее состав.