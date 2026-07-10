В США скончалась летчица Уолли Фанк, летавшая в космос в возрасте 82 лет

Старейшая в истории участница космического полета Уолли Фанк умерла в США В США скончалась летчица Уолли Фанк, летавшая в космос в возрасте 82 лет

Москва10 июл Вести.В возрасте 87 лет ушла из жизни американская летчица Уолли Фанк, старейшая женщина, которая принимала участие в космическом полете. Об этом сообщили власти города Грейпвайн (штат Техас).

Летом 2021 года 82-летняя Фанк совершила свой исторический суборбитальный полет в космос на корабле New Shepard.

Жители Грейпвайна вместе с семьей, друзьями и поклонниками со всего мира скорбят о кончине пионера авиации Уолли Фанк, которая мирно скончалась прошлой ночью у себя дома говорится в сообщении

В 1961 году Фанк стала участницей программы "Меркурий-13", в рамках которой женщин готовили к космическим полетам. Однако проект был закрыт, а Фанк посвятила себя гражданской авиации. Из всей группы "Меркурий-13" только она смогла в итоге полететь в космос.

Ранее в Германии скончался первый и единственный космонавт из Афганистана Абдул Ахад Моманд. Ему было 67 лет.