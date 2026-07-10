Москва10 июлВести.В возрасте 87 лет ушла из жизни американская летчица Уолли Фанк, старейшая женщина, которая принимала участие в космическом полете. Об этом сообщили власти города Грейпвайн (штат Техас).
Летом 2021 года 82-летняя Фанк совершила свой исторический суборбитальный полет в космос на корабле New Shepard.
Жители Грейпвайна вместе с семьей, друзьями и поклонниками со всего мира скорбят о кончине пионера авиации Уолли Фанк, которая мирно скончалась прошлой ночью у себя домаговорится в сообщении
В 1961 году Фанк стала участницей программы "Меркурий-13", в рамках которой женщин готовили к космическим полетам. Однако проект был закрыт, а Фанк посвятила себя гражданской авиации. Из всей группы "Меркурий-13" только она смогла в итоге полететь в космос.
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