Москва30 мая Вести.Монтажер "Звездных войн" и бывшая жена режиссера Джорджа Лукаса Мария Лукас умерла на 81-м году жизни в США. Об этом пишет портал TMZ.

Она мирно ушла из жизни в своем доме в Ранчо-Мираж, штат Калифорния, в окружении близких говорится в сообщении

Согласно этой информации, причиной ее смерти стал метастатический рак.

Мария Лукас родилась в Калифорнии в октябре 1945 года. В 1969 году она вышла замуж за Джорджа Лукаса, а в 1983 году пара развелась. Лукас была награждена "Оскаром" за лучший монтаж фильма "Звездные войны: Новая надежда". Помимо кинокартин Лукаса, монтажер работала над фильмами Мартина Скорсезе — "Нью-Йорк, Нью-Йорк" и "Таксист".