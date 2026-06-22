В Германии умер первый и единственный афганский космонавт Ariana news: единственный афганский космонавт умер в ФРГ из-за онкологии

Москва22 июн Вести.Первый и единственный космонавт из Афганистана Абдул Ахад Моманд скончался в Германии после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает афганский новостной портал Ariana news.

По данным издания, мужчина умер в одной из больниц города Штутгарт. Ему было 67 лет.

Члены семьи и близкие космонавта-исследователя подтвердили новость о его уходе​​​. По их словам, Моманд в последние годы жил в Германии вместе с семьей и страдал от онкологического заболевания говорится в публикации

Абдул Ахад Моманд был членом экипажа корабля "Союз ТМ-6", на котором вместе с командиром Владимиром Ляховым и врачом-космонавтом Валерием Поляковым совершил в 1988 году полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в рамках советской космической программы "Интеркосмос" и афганской программы "Шамшад". Он вел наблюдение и съемку территории Афганистана с помощью аппарата КАТЭ-140, ручных камер, спектрометров МКС-М и "Спектр-256". За этот полет космонавт был удостоен званий Героя Советского Союза и Героя Демократической Республики Афганистан с вручением медалей "Золотая звезда" (СССР) и ордена "Солнце Свободы" (Афганистан).