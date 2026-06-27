Москва27 июн Вести.Исследование и освоение космоса должны оставаться вне политики. Об этом заявил РИА Новости австрийский космонавт Франц Фибек.

Когда речь идет об исследовании и освоении космоса – здесь политика должна оставаться в стороне​​​. И, к счастью, несмотря на конфликты и сложности, сотрудничество на Международной космической станции продолжается между всеми участниками: россиянами, американцами, японцами, европейцами. Это очень хорошо цитирует его агентство

Астронавт напомнил и о существовании множества коммерческих проектов. По его мнению, здесь также не место политике. В этой сфере должно быть пространство для честной конкуренции.

Политика должна создавать рамочные условия, но не более подчеркнул Фибек

Франц Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году на корабле "Союз ТМ-13" в рамках советско-австрийской космической миссии. Помимо него в состав экипажа входили советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров.