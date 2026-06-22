Старейший в Узбекистане ветеран Великой Отечественной войны скончался в 116 лет

Старейший в Узбекистане ветеран Великой Отечественной войны умер в 116 лет Старейший в Узбекистане ветеран Великой Отечественной войны скончался в 116 лет

Москва22 июн Вести.В Узбекистане скончался старейший из живших в стране ветеранов Великой Отечественной войны Рузибой Сатторов, сообщила республиканская газета "Народное слово".

Фронтовик ушел из жизни в возрасте 116 лет. Сатторов проживал в Кашкадарьинской области, представители местной администрации подтвердили информацию о смерти ветерана.

В 2025 году исполнилась давняя мечта Сатторова – он всегда хотел подняться в небо на самолете, пишет Sputnik Узбекистан. О желании мужчины узнал президент республики Шавкат Мирзиёев, после чего распорядился выделить для полета отдельное военное воздушное судно, продолжило агентство.

11 июня стало известно о кончине ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города-героя Тулы Ивана Федосеева. Ему был 101 год.