Умерла последняя из проживавших в Аргентине ветеран Великой Отечественной войны Последняя из живших в Аргентине ветеран Великой Отечественной войны скончалась

Москва16 авг Вести.В Аргентине ушла из жизни последняя проживавшая в этой стране ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Мария Кадар, заявил посол России Аргентине Дмитрий Феоктистов в Telegram-канале.

Посол выразил соболезнования родственникам Кадар.

Это глубокая утрата, в том числе для многочисленной российской диаспоры. Кадар всегда была символом несгибаемости русского духа. Она беззаветно и горячо любила Россию. С детских лет и до глубокой старости служила ей, отдавая все силы отметил Феоктистов

Посол напомнил, что в годы ВОВ Кадар, будучи ребенком, трудилась в тылу, а последние годы жизни занималась воспитательной работой с молодежью.

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Кадар постоянно участвовала в мероприятиях патриотической направленности под эгидой российского посольства в Буэнос-Айресе. Феоктистов неоднократно передавал ей поздравления от президента России Владимира Путина. В 2021 году Кадар получила российский паспорт. В Аргентине она прожила более десяти лет.

Между тем 21 июня 2026 года стало известно о смерти старейшего из проживавших в Узбекистане ветерана ВОВ 116-летнего Рузибоя Сатторова.