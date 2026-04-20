Бразильская триатлонистка Араужо утонула на соревновании Ironman в США

Москва20 апр Вести.Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо погибла во время плавательного этапа турнира Ironman в США, сообщает chron.com.

Отмечается, что спортсменке было 38 лет.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное время говорится в заявлении организаторов

Трагедия произошла в субботу, 18 апреля 2026 года, во время трехкилометрового заплыва в озере Вудлендс в штате Техас — первого этапа Ironman.

Араужо была бронзовым призером бразильского турнира, двукратной победительницей этапов GP Brasil и выигрывала мировые классификации Ironman 70.3.