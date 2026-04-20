Москва20 апрВести.Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо погибла во время плавательного этапа турнира Ironman в США, сообщает chron.com.
Отмечается, что спортсменке было 38 лет.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям спортсменки и предлагаем свою поддержку в это трудное времяговорится в заявлении организаторов
Трагедия произошла в субботу, 18 апреля 2026 года, во время трехкилометрового заплыва в озере Вудлендс в штате Техас — первого этапа Ironman.
Араужо была бронзовым призером бразильского турнира, двукратной победительницей этапов GP Brasil и выигрывала мировые классификации Ironman 70.3.