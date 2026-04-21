Москва21 апрВести.В бразильском городе Мирасоль в бассейне утонула 12-летняя Лаура Перейра Камарго, сообщает Daily Star.
Уточняется, что инцидент произошел 17 апреля после того, как волосы девочки засосало в сливное отверстие бассейна.
В публикации говорится, что девочка играла с друзьями на территории дома приятеля. Прибывшие на место пожарные с трудом освободили ребенка. По информации спасателей, Лаура находилась под водой от пяти до десяти минут.
Медикам удалось восстановить сердечную активность пострадавшей, однако позже у Лауры развились тяжелые осложнения, включая полиорганную недостаточность и бактериальную пневмонию. Девочка скончалась вечером 19 апреля. Произошедшее было классифицировано полицией как несчастный случай.
Ранее в Чебоксарах 8-летняя девочка упала в канализационный колодец через открытый люк. Выбраться ей помогли очевидцы.