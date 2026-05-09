Триатлонистка Рясова выиграла серебро на этапе Кубка мира в Чэнду Российская триатлонистка Рясова завоевала серебро на этапе Кубка мира в Китае

Москва9 мая Вести.Россиянка Валентина Рясова заняла второе место на этапе Кубка мира по триатлону в китайском Чэнду.

Общее время российской спортсменки составило 55 минут 27 секунд.

Победительницей стала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лаура Линдеманн, опередившая Рясову по дополнительным показателям. Россиянка уступила золото на 0,01 секунды.

Третье место заняла британка Кейт Во, отставшая от лидеров на одну секунду (55.28).

Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Год назад Валентина Рясова одержала на этапах Кубка мира первую в своей карьере победу.

Ранее сообщалось, что во время заплыва на турнире Ironman в США погибла бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо.