Черезова и Герасимова завоевали серебро на Кубке мира по синхронному плаванию

Синхронистки Черезова и Герасимова стали вторыми на этапе Кубка мира в Китае Черезова и Герасимова завоевали серебро на Кубке мира по синхронному плаванию

Москва1 мая Вести.Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали серебряные медали в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира в китайском Сиане, набрав за свое выступление 296,9358 балла.

Сообщается, что победителями стали китаянки Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь, получившие 308,2983 балла, а третье место заняли японки Моэ Хига и Томока Сато с результатом 286,2075 балла.

Отмечается также, что еще один российский дуэт в составе Кристины Чехановой и Анастасии Сидориной показал седьмой результат, набрав 258,8609 балла. Этап Кубка мира в Китае завершится 3 мая. Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на соревнованиях под эгидой World Aquatics под национальным флагом и под звуки гимна.