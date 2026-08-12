Известный певец шансона Михаил Гулько умер на 96-м году жизни

Скончался известный исполнитель шансона Михаил Гулько Известный певец шансона Михаил Гулько умер на 96-м году жизни

Москва12 авг Вести.Легендарный исполнитель русского шансона Михаил Гулько скончался на 96-м году жизни, сообщает "Радио Шансон".

Отметивший в июле 95-летний юбилей, Михаил Александрович был человеком большой музыкальной судьбы. Его голос, интонация, его песни навсегда останутся с нами говорится в сообщении

Гулько родился в Харькове в 1931 году, в 80-е годы эмигрировал в США. Там он выпустил свой первый альбом "Синее небо России", в который вошли композиции "Белая береза", "Колыма", "Поручик Голицын", "Эшелон", "Окурочек", "Господа офицеры", "Кабацкий музыкант", "Молодые годы".

Он работал с Михаилом Шуфутинским, Сергеем Коржуковым, Вадимом Козиным, Юрием Кукиным и другими знаковыми артистами.

В 2002 году Михаил Гулько получил диплом "Академик шансона" из рук Михаила Танича, а в 2007-м стал лауреатом премии "Шансон года".