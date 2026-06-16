В Москве на 91-м году жизни скончалась Людмила Хворостовская

Мать Дмитрия Хворостовского Людмила умерла на 91-м году жизни в Москве В Москве на 91-м году жизни скончалась Людмила Хворостовская

Москва16 июн Вести.Мать Дмитрия Хворостовского Людмила Хворостовская умерла в возрасте 90 лет в Москве, сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в Telegram-канале.

В Москве на 91 году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского написал Зинов

Он также выразил соболезнованию вдовцу умершей Александру Степановичу, всем родным и близким, а также заявил, что правительство Красноярского края готово оказать необходимую помощь в организации похорон.

Дмитрий Хворостовский— советский и российский оперный певец (баритон); народный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1991). Родился и вырос в Красноярске, в 1985—1990 годах служил солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Умер от рака мозга 22 ноября 2017 года в Лондоне.