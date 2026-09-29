Москва29 сен Вести.В нескольких регионах Франции продолжаются массовые забастовки учащихся средних школ: старшеклассники требуют обратить внимание проблему нехватки учителей и переполненности классов. Об этом сообщает BFMTV.

По всей стране в средних школах прошло свыше 200 протестных акций. Это были собрания, попытки блокирования, а также частичные и полные блокады. Чаще всего они фиксировались в Иль-де-Франсе, Гренобле, Лилле, Ницце и Лионе говорится в сообщении

28 сентября, отмечает издание, было заблокировано 180 средних школ из 2400.

О причинах протеста BFMTV рассказал один из учащихся парижской школы имени Элен Буше. По его словам, в классах его школы учатся по 35 человек, учреждению не хватает денег на секции, психологов и кондиционеры в жару.

Как сообщили французские власти, уже был произведен ряд арестов: в Лилле задержаны четыре человека, в Приморских Альпах - около десяти за вандализм. Всего зафиксированы сотни задержаний.

К протестам присоединились университеты в Тулузе и Вильнев-д'Аске. В столичном регионе пострадали 75 учебных заведений, а в 20 из них отмечены столкновения и порча имущества.