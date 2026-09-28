Во Франции пройдут учения по готовности при массовой стрельбе Власти Франции проведут учения по сценарию массовой стрельбы

Москва28 сен Вести.В Нанте пройдут масштабные учения по отработке действий при массовой стрельбе в торговом центре. К участию привлекут свыше тысячи человек, сообщает газета Figaro со ссылкой на префектуру департамента.

В ночь с четверга, 1 октября, на пятницу, 2 октября, в торговом центре Atlantis в Сен-Эрблене, пригороде Нанта, будут задействованы около 800 специалистов и 250 статистов… В ходе учений будет имитироваться нападение с применением огнестрельного оружия и многочисленными жертвами в "условиях, максимально приближенных к реальности" говорится в материале

По данным газеты цель тренировки - отработать взаимодействие экстренных служб, полиции и городских структур в такой кризисной ситуации.

Участники проверят, насколько эффективны существующие протоколы: как быстро можно оповестить людей, организовать эвакуацию, оказать первую помощь и скоординировать действия разных ведомств на месте.

Подобные симуляции помогают выявить слабые места в планах и улучшить их до того, как возникнет реальная угроза. После учений анализируют результаты - это помогает совершенствовать систему реагирования.

В мае этого года во французском Нанте двое человек открыли огонь по группе подростков.