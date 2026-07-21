Картайзер заявил о планах "коалиции желающих" по развертыванию войск на Украине Картайзер: "коалиция желающих" хочет разместить европейские войска на Украине

Москва21 июл Вести.Цель планируемых учений "коалиции желающих" может заключаться в подготовке к возможному развертыванию европейских войск на Украине. Об этом сообщил депутат Европарламента Фернан Картайзер газете "Известия".

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что 13 июля на встрече в Париже лидеры "коалиции желающих" договорились о проведении учения военного контингента, который в случае прекращения огня планируется разместить на Украине.

Цель этих маневров, помимо повышения оперативной совместимости союзных войск, похоже, заключается в подготовке к возможному развертыванию европейских сил на Украине рассказал Картайзер

В учениях примут участие в основном британские и французские войска, однако к ним могут присоединиться и немецкие военные.

При этом ранее общественный деятель объединения "Польша–Восток", политолог Александр Яцек выразил мнение, что учения "коалиции желающих", куда войдет отработка ввода миротворцев, – фантастичный сценарий, поскольку в условиях крайне напряженных польско-украинских отношений появление польских войск во Львове вызвало бы еще более резкую реакцию, чем присутствие российских военных.