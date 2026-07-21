Посол РФ в Лондоне назвал учения "коалиции желающих" в Польше показной акцией Келин: маневры "коалиции желающих" имитируют борьбу с "российской угрозой"

Москва21 июл Вести.Предстоящие учения "коалиции желающих" в Польше являются показной антироссийской акцией. Об этом заявил в беседе с "Известиями" посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он выразил сомнение в том, что предстоящие "сборы" выльются во что-то масштабное.

В текущих обстоятельствах нашим недоброжелателям требуется некая показная акция, которая бы продемонстрировала их решительность и единство в деле борьбы с пресловутой "российской угрозой сказал дипломат

Келин отметил, что западные страны продолжают говорить о планах развертывания "многонациональных сил" на Украине после прекращения огня и проведении учений для сдерживания России. При этом, добавил посол, позиция Москвы остается неизменной: размещение иностранных контингентов и военных баз на украинской территории неприемлемо.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что первые учения "коалиции желающих" по Украине пройдут в Польше в сентябре. В них примут участие французские и британские войска.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" группой подстрекателей войны, и добавил, что она заблуждается, предполагая, что сможет нанести России стратегическое поражение.