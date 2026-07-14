Москва14 июл Вести.Учения "коалиции желающих" по Украине, куда войдет отработка ввода миротворцев, – фантастичный сценарий, поскольку в условиях крайне напряженных польско-украинских отношений появление польских войск во Львове вызвало бы еще более резкую реакцию, чем присутствие российских военных. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал общественный деятель объединения "Польша–Восток", политолог Александр Яцек.

Так политолог прокомментировал учения "коалиции желающих", которые состоятся в Польше осенью. В них примут участие польские, британские и французские военные.

Насчет учений – это вообще из мира фантастики, потому что они докладывают, что будут там тренировать заход на территорию Украины миротворцев. Представьте себе сегодня, что при такой конфликтной обстановке между поляками и украинцами войско польское заходит на Западную Украину с бело-красным флагом. Тот же Львов. Там, по-моему, бандеровцы бы лучше видели русскую армию, чем поляков вооруженных. Так что, конечно, можно всякое там придумывать, но реальность она такая, что в принципе вот те элиты оторвались уже от реальности, которая за последнее время сильно-сильно меняется заявил Яцек

Ранее польский премьер Дональд Туск после встречи лидеров "коалиции желающих" в Париже сообщил, что первые учения коалиции по Украине с участием французских и британских войск пройдут в Польше в сентябре.