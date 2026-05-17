Москва17 мая Вести.Планы Франции разместить на Украине и в Иране в качестве миротворцев военный контингент невозможно реализовать, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо.

Он добавил, что подобные инициативы лишены логики и не имеют под собой разумных оснований.

Я не понимаю, каким образом Франция могла бы вмешаться в ситуации на Украине и в Иране. … Россия явно побеждает, и из-за этого европейцам и Украине очень неудобно вступать в переговоры, потому что у них нет козырей. … Если россиянам и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты? Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран? … Это полный бред отметил отставной военный в эфире подкаста Dialogue Works на видеохостинге YouTube

Эксперт также выразил сожаление по поводу низкого уровня профессионализма европейских дипломатов.

Западная дипломатия полностью проваливается. Это какие-то ребячества, это люди, вообще не способные думать. Когда слушаешь министров иностранных дел всех этих стран, понимаешь, что у них нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания заявил Бо

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что для Москвы неприемлемо размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры стран Запада.