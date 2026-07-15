Москва15 июлВести.Германия примет участие в учениях "коалиции желающих", которые пройдут осенью в Польше. Об этом агентству DPA заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Детали участия Берлина будут обсуждаться в пятницу на заседании германо-французского Совета безопасности и обороны.
Германия примет участие в этих ученияхсказал чиновник
Он пояснил, что правительство вскоре определит форму участия военных ФРГ в мероприятии.
Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал, что внутри партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца растет недовольство милитаризацией и увеличением госдолга, которые продвигает правительство.