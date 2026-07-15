ФРГ примет участие в учениях "коалиции желающих" в Польше Германия примет участие в осенних учениях "коалиции желающих"

Москва15 июл Вести.Германия примет участие в учениях "коалиции желающих", которые пройдут осенью в Польше. Об этом агентству DPA заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Детали участия Берлина будут обсуждаться в пятницу на заседании германо-французского Совета безопасности и обороны.

Германия примет участие в этих учениях сказал чиновник

Он пояснил, что правительство вскоре определит форму участия военных ФРГ в мероприятии.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал, что внутри партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца растет недовольство милитаризацией и увеличением госдолга, которые продвигает правительство.