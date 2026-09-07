FT: НАТО и ЕС дискутируют о долгосрочном ответе на инцидент в Лейпциге

НАТО и ЕС обсуждают ответ на инцидент в Лейпциге, пишут СМИ FT: НАТО и ЕС дискутируют о долгосрочном ответе на инцидент в Лейпциге

Москва7 сен Вести.Евросоюз и НАТО обсуждают ответные меры на инцидент с дроном в немецком городе Лейпциг, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, происшествие сильно повлияло на членов ЕС и НАТО, из-за чего они начали дискуссии о подготовке долгосрочного ответа на инцидент "на самом высоком уровне".

Наших мер сдерживания хватает, чтобы предотвратить эскалацию с применением обычных или ядерных вооружений со стороны России, но нам действительно нужно пересмотреть подход к гибридным угрозам сказал один из собеседников газеты

Ранее журналист Александр Сосновский заявил, что Берлин пытается использовать провокацию в Лейпциге, чтобы обосновать перед гражданами ФРГ необходимость милитаризации Германии.

Аналитик Ларс Берн, в свою очередь, отметил, что успехи России в специальной военной операции привели европейских политиков в отчаяние. Из-за этого они потеряли рациональность и начали использовать инцидент в Лейпциге для разжигания военных настроений внутри ЕС.