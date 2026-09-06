Национальный план противодействия беспилотникам и кибератакам готовят в Германии МВД Германии разрабатывает национальный план противодействия БПЛА и кибератакам

Москва6 сен Вести.Общенациональный план противодействия беспилотникам и кибератакам разрабатывает министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт, сообщает издание Bild со ссылкой на МВД.

Как отмечает издание, усилия активизированы после инцидента с беспилотником в Лейпциге.

…План обеспечения безопасности включает в себя… расширение мобильного подразделения Федеральной полиции по защите от беспилотников говорится в сообщении

Согласно плану, в стратегически важных городах появятся подразделения быстрого реагирования, которые обеспечат всестороннюю защиту от дронов в воздушном пространстве над важными транспортными узлами и правительственным кварталом Берлина.

Защита от дронов должна стать обязанностью не только властей, но и компаний критической инфраструктуры.

Также власти намерены усилить обнаружение и перехват хакерских атак.

В свете сотен ежедневных кибератак на государственные учреждения и предприятия будет создан национальный защитный щит ("Киберкупол") отмечает издание

Ранее полиция Лейпцига сообщила, что в начале августа сотрудник аэропорта обнаружил в защищенной зоне грузовых перевозок беспилотник со взрывчаткой. Берлин возложил ответственность на Москву, а российская сторона отвергла обвинения, назвав инцидент провокацией.