Глава МИД Германии призвал усилить давление на Россию из-за дрона в Лейпциге Глава МИД ФРГ пригрозил россиянам новыми санкциями ЕС после инцидента с дроном

Москва2 сен Вести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюз в ближайшие недели может расширить санкционный список, включив в него "большое число лиц". Об этом он сообщил на встрече министров иностранных дел европейских стран в Ирландии, передают BR и Handelsblatt.

По словам министра, решение связано с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига. При этом Вадефуль не уточнил, кого именно могут коснуться новые ограничения.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также призвал страны ЕС усилить военную поддержку Украины перед зимним периодом, особенно поставки средств противовоздушной обороны. По его словам, у некоторых государств сообщества еще сохраняются резервы, которые необходимо обсудить.