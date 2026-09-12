Москва12 сен Вести.Французская полиция считает, что сход с рельсов регионального поезда TER, произошел преднамеренно, сообщает ТАСС.

Поезд столкнулся с рельсом, находившимся на путях сообщает источник в полиции

Железнодорожный инцидент произошел в 11 сентября 20:30 мск . Региональный поезд сошел с рельсов в Нормандии между городами Турвиль и Сент-Обен-лез-Эльбёф. К месту происшествия были направлены 130 пожарных, пять медицинских бригад и 80 единиц техники. 18-летняя девушка была доставлена вертолетом в университетскую больницу города в тяжелом состоянии. Менее серьезно пострадали еще 43 человека.