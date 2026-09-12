Москва12 сенВести.Свыше 40 человек пострадали при сходе с рельсов междугородного поезда на севере Франции, передает телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что среди пострадавших - 18-летняя девушка, которая была эвакуирована в университетскую больницу Руана в критическом состоянии.
Префект сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 44 человекаговорится в материале
Поезд, согласно предварительным данным, столкнулся с неким объектом: один вагон перевернулся, еще четыре сошли с рельсов.
Ранее 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции. Среди них пять инструкторов, пять любителей и пилот.