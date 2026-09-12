BFMTV: прокуратура Руана не нашла признаков терроризма в сходе поезда с рельсов

Сход поезда в Приморской Сене не признан терактом BFMTV: прокуратура Руана не нашла признаков терроризма в сходе поезда с рельсов

Москва12 сен Вести.Сход поезда в департаменте Приморская Сена на севере Франции из-за присутствия на путях рельса не является терактом. К такому выводу пришел прокурор города Руан Себастьян Галлуа. Также нет доказательств, что инцидент стал следствием чьих-либо злонамеренных действий, заявил Галлуа телеканалу BFMTV.

Ранее именно версия о чьем-то злом умысле была приоритетной в ходе расследования железнодорожной аварии.

В настоящее время ничто не позволяет говорить о злонамеренных действиях, целью которых было крушение поезда, или о террористическом акте отмечает телеканал

Как рельс, с которым столкнулся железнодорожный состав, оказался на путях перед поездом, пока неизвестно. Работа полиции и экспертов на месте происшествия уже завершена. Детали случившегося в Нормандии между Турвилем и Сент-Обен-лез-Эльбёф до сих пор не установлены.

При сходе регионального поезда 11 сентября на севере Франции 44 человека получили травмы. 18-летняя пассажирка после крушения госпитализирована в критическом состоянии. В клинику ее оперативно доставили на медицинском вертолете.